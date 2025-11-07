ETV Bharat / health

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਣਦੇਖਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

DENGUE AND CHIKUNGUNYA
ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ (ETV Bharat Graphics Desk)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 7, 2025 at 9:16 AM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਕੇ ਫੋਗਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 2625 ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਦੇ 37 ਕੇਸ ਪੋਜੀਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ (ETV Bharat)

ਡਾਕਟਰ ਊਸ਼ਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਹੁਣ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਊਸ਼ਾ ਗੋਇਲ

ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ORS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ORS ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਓ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

DENGUE AND CHIKUNGUNYA
ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ (ETV Bharat Graphics Desk)

ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾ ਵੱਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਤੋ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਡੇਂਗੂ ਤੋ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡੇਂਗੂ ਵਾਰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਅੱਖਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਾਣੇ ਆਦਿ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਜਦੋ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਜਾਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਓ।"

DENGUE AND CHIKUNGUNYA
ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ (ETV Bharat Graphics Desk)

ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਊਸ਼ਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੋਸਮ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਕਬਾੜ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੂਲਰਾਂ, ਫਰਿਜ਼ ਦੀ ਟਰੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਏ ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਛਰ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।-ਡਾਕਟਰ ਊਸ਼ਾ ਗੋਇਲ

DENGUE AND CHIKUNGUNYA
ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ (ETV Bharat Graphics Desk)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 2019 ਵਿੱਚ 10289 ਕੇਸ ਪੋਜੀਟਿਵ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, 2020 ਵਿਚ 8435 ਪੋਜੀਟਿਵ ਅਤੇ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, 2021 ਵਿੱਚ 23389 ਕੇਸ ਪੋਜੀਟਿਵ ਅਤੇ 55 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, 2022 ਵਿੱਚ 11030 ਕੇਸ ਪੋਜੀਟਿਵ ਅਤੇ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, 2023 ਵਿੱਚ 13687 ਕੇਸ ਪੋਜੀਟਿਵ ਅਤੇ 39 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, 2024 ਵਿੱਚ 6260 ਕੇਸ ਪੋਜੀਟਿਵ ਅਤੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, 2025 ਵਿੱਚ 11825 ਕੇਸ ਪੋਜੀਟਿਵ ਅਤੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।

DENGUE AND CHIKUNGUNYA
ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ (ETV Bharat Graphics Desk)

ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ

ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 2018 ਵਿੱਚ 25 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, 2019 ਵਿੱਚ 11 ਕੇਸ, 2020 ਵਿੱਚ 0 ਕੇਸ, 2021 ਵਿੱਚ 144 ਕੇਸ, 2022 ਵਿੱਚ 469 ਕੇਸ, 2023 ਵਿੱਚ 2072 ਕੇਸ, 2024 ਵਿੱਚ 224 ਕੇਸ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 37 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ETV Bharat Logo

