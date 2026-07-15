ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਦੋ ਪਲੈਟੀਨਮ-ਅਧਾਰਤ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : July 15, 2026 at 10:20 AM IST
ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਝਲ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ) ਨੇ ਦੋ ਪਲੈਟੀਨਮ-ਅਧਾਰਤ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਪਲੇਟਿਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਪਲਾਟਿਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਸਪਲੇਟਿਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 7.26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿ.ਲੀ. ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿ.ਲੀ. ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬੋਪਲਾਟਿਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 60.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿ.ਲੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿ.ਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਪਲੇਟਿਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਪਲਾਟਿਨ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਓਨਕੋਲੋਜੀ (ਕੈਂਸਰ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੰਡਕੋਸ਼, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਲੈਟੀਨਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਪਲੇਟਿਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਪਲੈਟਿਨ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਲਾ, ਇੰਟਾਸ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਨੈਪ੍ਰੋਡ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਪਲੇਟਿਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਪਲੈਟਿਨ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
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