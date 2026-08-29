ਜੋ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ? ਜਾਣੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : August 29, 2026 at 12:20 PM IST
who never smoked then they got lung cancer: ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ) ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਮ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸੀਕੇ ਬਿਰਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪਲਮਨਰੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਗੋਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੋਨ ਗੈਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ, ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਿੰਗ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਐਸਬੈਸਟਸ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਧੂੰਏਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਿਰਮਾਣ ਧੂੜ, ਐਸਬੈਸਟਸ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਲਮਨਰੀ ਟੀਬੀ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ) ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ
ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਗੋਦਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬੋਕਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 81,700 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅਤੇ 75,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਜਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਜਾਂ ਟੀਬੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸਾਨ
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਦਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਡੋਬ੍ਰੋਨਚਿਅਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ (EBUS) ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸਟੇਜਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਬ੍ਰੌਨਕੋਸਕੋਪਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਡੀਅਲ EBUS ਅਤੇ ਗਾਈਡਡ ਬਾਇਓਪਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਬਾਹਰੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨੋਡਿਊਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਰੀ ਬ੍ਰੌਨਕੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਸਹੀ ਟਿਸ਼ੂ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ "ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ" ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਮਯੂਨੋਹਿਸਟੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ, ਸਕੁਆਮਸ-ਸੈੱਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। EGFR, ALK, ਅਤੇ ROS1 ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਣੂ ਜਾਂਚ, PD-L1 ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)