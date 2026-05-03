ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
Published : May 3, 2026 at 12:05 PM IST
NSO SURVEY: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ (NSO) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ (NSO) 2025 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੱਗਭੱਗ 13.1 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15,217 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ (17,006) ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ (13,504) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (3,891) (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ (3,681) ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ) ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (1,536) (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਮਾ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀਡੀ) ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ (1,226), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,358 ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 533 ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ 0-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 5-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 15-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 30-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 15.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 45-59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 30.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 37.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 15-29 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 27 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 30-44 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। 45-59 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 13.9 ਫੀਸਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 18.2 ਫੀਸਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2017-18 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 2,547 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜੋ 2025-26 ਵਿੱਚ 2,302 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ 1,333 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 3,891 ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 11.5 ਫੀਸਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 9.0 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 13.2 ਫੀਸਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 11.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ 69,451 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ (17,879), ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (23,565) ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (42,520) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (37,166) ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (40,409) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ (104,424 ਰੁਪਏ), ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ (71,246 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (76,106 ਰੁਪਏ) ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ 47,135 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗਾਂ (14,397) ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (22,881) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਾਗਤ ਕੈਂਸਰ (62,588) ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ (76,004) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ (29,179) ਅਤੇ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ (34,451) ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।
