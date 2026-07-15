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ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ: ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?

DIARRHEA SYMPTOMS
ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 15, 2026 at 1:55 PM IST

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ਜਲੰਧਰ: ਮੌਸਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਇਰੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਮਰੀਜ਼ ਡਾਇਰੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ

ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ (ETV Bharat)

ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ

ਡਾਇਰੀਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਪਤਲੇ ਦਸਤ ਆਉਣਾ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਆਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

DIARRHEA SYMPTOMS
ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ (ETV Bharat/GFX Team)

ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਵਾਇਰਲ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡਾਇਰੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਾਸੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

DIARRHEA SYMPTOMS
ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ (ETV Bharat/GFX Team)

ਡਾਇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਡਾਇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਬਲਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ, ਘਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

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TAGGED:

WHAT TO DO TO PREVENT DIARRHEA
CAUSES OF DIARRHEA
ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ
DIARRHEA SYMPTOMS

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