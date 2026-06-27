El Nino ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ
El Nino ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : June 27, 2026 at 10:39 AM IST
ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ El Nino ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰ ਐਚ.ਐਨ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਐਕਿਊਟ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮੁਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ, El Nino ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ El Nino ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ, ਸੰਘਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। El Nino ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।-ਡਾ. ਮੁਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ
El Nino ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ El Nino ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਚੱਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਮੁਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਗਰਮੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧਾ
ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਹਰ ਗਰਮੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ।
El Nino ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
El Nino ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂੜ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਲਮਨਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਛਣ, ਵਧੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਮੁਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ
ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਮੀਂਹ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦਸਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
El Nino ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
El Nino ਦਾ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਮੁਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਘਟੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਘਨ ਅਸਿੱਧੇ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
- ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਦਿਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। El Nino ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।-ਡਾ. ਮੁਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।-ਡਾ. ਮੁਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ
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