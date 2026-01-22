ETV Bharat / health

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ ਇਲਾਜ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ, ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੋਜ

ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

HEART ATTACKS SYMPTOMS
HEART ATTACKS SYMPTOMS (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 22, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
HEART ATTACKS SYMPTOMS: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਰੌਬਰਟ ਹਿਊਮ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਚੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਪੁਨਰਜਨਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।"

ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਿਲ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵੰਡਦੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਨ ਲਾਲ

ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਨਵੇਂ ਪੁਨਰਜਨਮ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਨ ਲਾਲ

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਸਗੋਂ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ CPR ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡੀਫਿਬ੍ਰਿਲੇਟਰ (AED) ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। AED ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ?

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

