ETV Bharat / health

ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰੁਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

PICKING YOUR NOSE IS DANGEROUS
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 19, 2026 at 10:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣਾ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਵਿੱਚ 1995 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 1,000 ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 91 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਪਾਉਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੀ ਆਦਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (CDC) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਦਤ ਨੱਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਨਿਮੋਨੀਆ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਨਿਮੋਨੀਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਨਿਮੋਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਨਿਮੋਨੀਆ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ, ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਹੇਠਲੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ, ਲੈਰੀਨਜਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਨਿਮੋਨੀਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਰਗੇ ਨਿਊਰੋਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਕਸਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਡਾਰਮਿਟਰੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਫੌਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਨਿਮੋਨੀਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਮੋਨੀਆ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਮਾ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਜਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.