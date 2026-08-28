ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੀਮਤ?
ਅਮਰੀਕੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
Published : August 28, 2026 at 3:04 PM IST
ਅਮਰੀਕੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ Rasonque ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, FDA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ
AP ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, Revolution Medicines ਇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ Rasonque ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੇਚੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 39,800 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ 33 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ?
ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ 500 ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ ਔਸਤਨ 13.2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਔਸਤਨ 6.7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ।
ਦਵਾਈ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਧੱਫੜ
- ਦਸਤ
- ਮੂੰਹ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
- ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ
- ਥਕਾਵਟ
- ਉਲਟੀ
- ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਸੋਜ
- ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ
- ਬਲੀਡਿੰਗ
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।-ਡਾ. ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਵਲਰ, ਫਰੈੱਡ ਹਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ 67,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 52,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ ਬੇਨ ਸਾਸੇ ਨੇ CBS ਦੇ 60 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ FDA ਨੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ?
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਗੀ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜੋ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
- ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
- ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਫੈਦ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ
- ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲੀ ਟੱਟੀ
- ਗਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ
- ਖੁਜਲੀ
- ਸ਼ੂਗਰ
- ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ
- ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ
- ਸਮੋਕਿੰਗ
- ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ
- ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਜ
- BNA ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ BRCA2 ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਲਿੰਚ ਸਿੰਡੋਰਮ ਅਤੇ FAMMM ਸਿੰਡੋਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ
- ਮੋਟਾਪਾ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ
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