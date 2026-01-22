ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ?
ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਨੇਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : January 22, 2026 at 12:30 PM IST
TEXT NECK SYNDROME SYMPTOMS: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਨੇਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਟ ਨੇਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੀ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸਟ ਨੇਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਗਰਦਨ, ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ, ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ।
ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸੀਕੇ ਬਿਰਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟ ਨੇਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60 ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰ 10-12 ਪੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਕਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸੀਕੇ ਬਿਰਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ
ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ 15 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਝੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਭਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 45-ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।-ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ
ਟੈਕਸਟ ਨੇਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
- ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ
- ਪਿੱਠ ਦਰਦ
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ
- ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਸਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਓ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ: ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
- 20-20-20 ਨਿਯਮ: ਹਰ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।
- ਕਸਰਤ: ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ: ਸੌਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਲੇਟਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-