ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਦਵਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ

ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ ਹੈ।

STRICTER REGULATIONS FOR PREGABALIN
ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 25, 2026 at 10:03 AM IST

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1945 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ 1940 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?

ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀਕਨਵਲਸੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਪੈਥਿਕ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਓਵਰਐਕਟਿਵ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰੋਮਾਈਆਲਗੀਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਦ, ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੈਡੇਟਿਵ, ਉਤੇਜਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਵਿਕਰੀ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ਡਿਊਲ H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡਿਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਵੈਧ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਚੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਕਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਡਰੱਗ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪਰਚੀ ਮਾਨਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਡਰੱਗਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਟੈਬਲੇਟ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਊਰਲ ਪਾਥਵੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖਾਸ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦੀ ਹੈ।

