ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ "ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ", 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : May 16, 2026 at 2:47 PM IST
Thailand declares Hantavirus dangerous: ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਲਈ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ: ਥਾਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ, ਜੋ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸੋਮਰੂਏਕ ਚੁੰਗਸਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਰੂਏਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।
ਉਸ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ?
WHO ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਵਾਇਰਸ ਹਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਛਣ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਲਾਗ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋਨਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (HCPS) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਰੇਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ (HFRS) ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਮੋਰੈਜਿਕ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਚਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਕਥਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਚੂਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਪਲਮਨਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (HCPS)
ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ (CDC) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, HCPS ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। HCPS ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਚੂਹੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...
- ਥਕਾਵਟ
- ਬੁਖਾਰ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਟਾਂ, ਕੁੱਲ੍ਹੇ, ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ
HCPS ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ...
ਸਿਰ ਦਰਦ
ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ
ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, HCPS ਦੇ ਅੰਤਮ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HCPS ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰੇਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ (HFRS) ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਮੋਰੈਜਿਕ ਬੁਖਾਰ
HFRS ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। HFRS ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ 1 ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ
- ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ
- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਲਾਲੀ, ਜਾਂ ਧੱਫੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
- ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਟਣਾ (ਤੀਬਰ ਝਟਕਾ)
- ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ (ਨਾੜੀ ਲੀਕ ਹੋਣਾ)
- ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤਰਲ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।