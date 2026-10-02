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ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

TOBACCO CHEWING
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ (IANS)
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By ETV Bharat Health Team

Published : October 2, 2026 at 3:47 PM IST

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TOBACCO CHEWING: 'ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ' (IHME) ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਟਕਾ, ਖੈਨੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2,51,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 84 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਗਲੋਬਲ ਬਰਡਨ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ 2023' (GBD 2023) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ 'ਦਿ ਲੈਂਸੇਟ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਝ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ) ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 204 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾਧਾ

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 241 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬੋਝ

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 14.6 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ (20 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਅਕਤੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹਰ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ (10 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਟਖਾ, ਖੈਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਦਾ) ਅਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ

ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ (ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਤੰਬਾਕੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 105 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 'ਗੁਟਖਾ' ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਗੁਟਖਾ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 2012 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ

ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ...

  • ਭਾਰਤ
  • ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
  • ਚੀਨ
  • ਪਾਕਿਸਤਾਨ
  • ਮਿਆਂਮਾਰ
  • ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
  • ਨੇਪਾਲ
  • ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ
  • ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼
  • ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ...

  • ਭਾਰਤ
  • ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
  • ਪਾਕਿਸਤਾਨ
  • ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ
  • ਮਿਆਂਮਾਰ
  • ਚੀਨ
  • ਥਾਈਲੈਂਡ
  • ਕੰਬੋਡੀਆ
  • ਵੀਅਤਨਾਮ
  • ਨੇਪਾਲ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

IHME ਦੇ 'ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਾਇੰਸਿਜ਼' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਇਮੈਨੁਏਲਾ ਗਾਕਿਡੋਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ" (one-size-fits-all) ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼, ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ...

  1. ਸਟਰੋਕ
  2. ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
  3. ਭੋਜਨ-ਨਾਲੀ (ਈਸੋਫੈਗਸ) ਦਾ ਕੈਂਸਰ
  4. ਗਲੇ (ਫੈਰਿੰਕਸ) ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ
  5. ਸੁਰ-ਯੰਤਰ (ਲੈਰਿੰਕਸ) ਦਾ ਕੈਂਸਰ
  6. ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ (ਨੈਸੋਫੈਰਿੰਕਸ) ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਲ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ (ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 55.9 DALYs (ਅਪਾਹਜਤਾ-ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਜੀਵਨ ਸਾਲ) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 17.4 DALYs ਦਰਜ ਹੋਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ DALYs ਵਿੱਚ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 17.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 30.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1990 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ DALYs ਵਿੱਚ 116 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ 6.48 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

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