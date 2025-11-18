ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੱਛਣ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Published : November 18, 2025 at 1:22 PM IST
HIDDEN HEALTH WARNINGS: ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ
ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਝਰਨਾਹਟ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦੀ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੋਣਾ: ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ, ਲਾਗ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਣ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਫਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ: ਫਟੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਦਰੇ ਕਾਲਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਨਿਆਸੀਨ (ਬੀ3) ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁਰਦਰੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਠੰਢੇ ਜਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪੈਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਢੇ ਜਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੰਢ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਠੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਫੋੜੇ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਛਾਲੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਛਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਿੱਟਿਆਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ: ਗਿੱਟਿਆਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਲੀਆਂ ਜਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭੁਰਭੁਰਾ ਜਾਂ ਰੰਗਹੀਣ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ: ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ, ਬਾਇਓਟਿਨ ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਪਤਲੇ, ਨਰਮ ਜਾਂ ਭੁਰਭੁਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਡੀ ਅਤੇ ਬੀ-ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੁੰ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੁੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
- ਜੋ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
- ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12, ਆਇਰਨ, ਜ਼ਿੰਕ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਆਦਿ)।
- ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ (ਨਿੰਬੂ, ਫਲ, ਗਿਰੀਦਾਰ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
