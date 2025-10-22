ETV Bharat / health

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ !

ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ...

SYMPTOMS OF NERVOUS WEAKNESS
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? (ETV Bharat AND CANVA)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 22, 2025 at 3:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SYMPTOMS OF NERVOUS WEAKNESS: ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਸਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਲੱਛਣ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੰਕੁਚਨ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ...

SYMPTOMS OF NERVOUS WEAKNESS
ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ (ETV Bharat)

ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਥੀ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਨ ਕਰੀਏ

ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪਾਣੀ ਖਾਓ ਜਾਂ ਪੀਓ।

ਦਾਲਚੀਨੀ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

SYMPTOMS OF NERVOUS WEAKNESS
ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ (IANS)

ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਨ ਕਰੀਏ

ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ।

ਨਸਾਂ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਗਰਮੀ ਥੈਰੇਪੀ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਗਰਮ ਕੰਪਰੈੱਸ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਸਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

SYMPTOMS OF NERVOUS WEAKNESS
ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ (IANS)

ਸੇਵਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੋ, ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦਰਕ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਦਿਓ। ਇਸਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਓ।

ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਪਾਊਡਰ - ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਪਾਊਡਰ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਪਾਊਡਰ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਫਲਾਂ (ਆਵਲਾ, ਬਹੇੜਾ ਅਤੇ ਹਰੜ) ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ।

ਸੇਵਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਮੈਡਲਾਈਨਪਲੱਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ...

  • ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
  • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਜ
  • ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  • ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸੁਣਨ, ਸੁੰਘਣ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਜਾਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

TAGGED:

HEALTH NEWS
ਨਸਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਗਰਮੀ ਥੈਰੇਪੀ
NERVOUS WEAKNESS
SYMPTOMS OF NERVOUS WEAKNESS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ ! ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ !

WhatsApp 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ChatGPT, ਇਹ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਖਰੀ?

Apple ਹੋਇਆ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ, iPhone 17 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.