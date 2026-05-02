ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ 5 ਲੱਛਣ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ 5 ਲੱਛਣ (GETTY IMAGES)
Published : May 2, 2026 at 12:08 PM IST

SYMPTOMS OF LIVER DAMAGE IN FEET: ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ

ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਐਡੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰੋਸਿਸ - ਪੋਰਟਲ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਨਾੜੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਕ

ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੈਸਟੇਟਿਕ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਿਰੋਸਿਸ (ਪੀਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਲੇਰੋਸਿੰਗ ਕੋਲੈਂਜਾਈਟਿਸ (ਪੀਐਸਸੀ) ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਤ ਨਲੀਆਂ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗੰਭੀਰ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ (GETTY IMAGES)

ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ

ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੇਸਥੀਸੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ।

ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਡੀਆਂ

ਲੀਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ-ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ, ਡੀ, ਈ, ਅਤੇ ਕੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਕਮੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਮੋਟਾ, ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਡੀਆਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਡੀਆਂ (GETTY IMAGES)

ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਜਾਂ ਗਰਮੀ

ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ - ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਨਰਵ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ (ਜਿਗਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਵੀ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਜਾਂ ਗਰਮੀ (GETTY IMAGES)

ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ

ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ (ਪੀਲੀਆ)
  • ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ
  • ਖੁਰਕ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ
  • ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ
  • ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੱਟੀ
  • ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ
  • ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ

ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਸੂਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

