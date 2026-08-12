ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ H1N1 ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦੇ 1,344 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Published : August 12, 2026 at 3:30 PM IST
ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ H1N1 ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਵੈਧਤਾ ਵਿੱਚ 229 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,344 ਹੋ ਗਈ ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਵੈਧਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 229 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,344 ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਕਿਤਾ ਬੈਦਿਆ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ H1N1 ਨੂੰ ਆਮ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
H1N1 ਨੂੰ ਆਮ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
H1N1 ਨੂੰ ਆਮ ਮੋਸਮੀ ਫਲੂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਟੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅੰਕਿਤਾ ਬੈਦਿਆ
H1N1 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ H1N1 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਨੇਟਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੇਨੇਟਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਏਜੰਟਿਕ ਡ੍ਰਿਫਟ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਅੰਕਿਤਾ ਬੈਦਿਆ
ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਏਜੰਟਿਕ ਡ੍ਰਿਫਟ ਅਤੇ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਏਜੰਟਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਅੰਕਿਤਾ ਬੈਦਿਆ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਕਟਰ
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਬੰਦ, ਭੀੜ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਬਟਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
H1N1 ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਬੁਖਾਰ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ
- ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
- ਖੰਘ
- ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
- ਨੱਕ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨੱਕ
- ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ
- ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਸਿਰਦਰਦ
- ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ
- ਦਸਤ
- ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
- ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?
ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ।
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਆਉਣਾ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ
- ਦੌਰੇ ਪੈਣਾ
- ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ
- ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
- ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਪੀਲਾ, ਗ੍ਰੇ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਪੈਣਾ
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ
- ਦੌਰੇ ਪੈਣਾ
- ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ
ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਅੰਕਿਤਾ ਬੈਦਿਆ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-