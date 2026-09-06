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ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ?

ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

SWINE FLU CASES IN INDIA
SWINE FLU CASES IN INDIA (IANS)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 6, 2026 at 11:42 AM IST

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ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ H1N1 ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ H1N1 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 441 ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 62 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 612 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।-ਡਾ. ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਸਾਈ

ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ H1N1 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 225 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (PMC) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 35 H1N1 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 225 ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

H1N1 ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ H1N1 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਾਮ, ਸਹੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਸਾਈ

ਕਿਸਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ H1N1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।-ਡਾ. ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਸਾਈ

ਲੱਛਣ

  1. ਬੁਖਾਰ
  2. ਖੰਘ
  3. ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
  4. ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  5. ਸਿਰ ਦਰਦ
  6. ਥਕਾਵਟ
  7. ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  8. ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ
  9. ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  10. ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

H1N1 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

  1. ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ
  2. ਖੰਘਦੇ ਜਾਂ ਛਿੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ
  3. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ
  4. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ H1N1 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ।
  5. ਚੰਗੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
  6. ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ

ਇਹ ਉਪਾਅ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ H1N1 ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ, ਪੁਣੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਲਾਪੁਝਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਵੇਲੋਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਲ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ, ਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।-ਡਾ. ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਸਾਈ

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