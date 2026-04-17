ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Published : April 17, 2026 at 11:07 AM IST
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸੋਚਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦਾ ਹੈ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਹੈ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਡਿਮੇਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੂਡ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਮੇਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਬੋਧਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
- ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
- ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
- ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ।
- ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
- ਔਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
- ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
- ਹਿੱਲਣ-ਜੁਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
- ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਘਾਟ।
- ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਭਟਕਣਾ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਦਲਾਅ
- ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।
- ਉਦਾਸੀ।
- ਚਿੰਤਾ।
- ਅਸ਼ਾਂਤੀ।
- ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਸ਼ੱਕ।
- ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
WHO ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਦਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ?
- ਉਮਰ (65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ)
- ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ)
- ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ
- ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ
- ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣਾ
- ਉਦਾਸੀ।
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ (ਭਾਵ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਧਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਡ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਮਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਵੀ ਬਾਡੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਨਿਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-