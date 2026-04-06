ਖਰਾਬ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ, ਬਸ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰ

ਖਰਾਬ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ, ਬਸ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰ
ਖਰਾਬ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : April 6, 2026 at 10:39 AM IST
ਸਿਰਮੌਰ: ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਹਲੀ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਯੂਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਰਿਕ
ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਆਸਣ ਫਾਇਦੇਮੰਦ?
- ਹਸਤ ਉਤਾਨਾਸਨ - ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੋੜੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਪਦਹਸਤਾਸਨ - ਸਾਹ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ। ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਅਸ਼ਵਸੰਚਲਾਨਾਸਨ - ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਝੁਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵਧਾਓ। ਇਹ ਆਸਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਅਧੋਮੁਖ ਪਰਵਤਾਸਨ - ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਆਕਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ, ਕਮਰ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਨਮਸਕਾਰ - ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਝੁਕੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਗੋਡਿਆਂ, ਹਥੇਲੀਆਂ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਠੋਡੀ (ਅੱਠ ਅੰਗ) ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ।
- ਭੁਜੰਗਾਸਨ - ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ/ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੋੜੋ, ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਦੇ 13 ਮੰਤਰ
ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ 13 ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਆਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਓਮ ਮਿੱਤਰਾਯ ਨਮਃ
- ਓਮ ਰਵਾਯ ਨਮਃ
- ਓਮ ਸੂਰਯਾਯ ਨਮਃ
- ਓਮ ਭਾਨਵੇ ਨਮਃ
- ਓਮ ਖਗਾਯ ਨਮਹ
- ਓਮ ਪੁਸ਼ਨੇ ਨਮਃ
- ਓਮ ਹਿਰਣਯਗਰਭਯਾਯ ਨਮਃ
- ਓਮ ਮਰੀਚਯੇ ਨਮਃ ।
- ਓਮ ਆਦਿਤਿਆਯ ਨਮਃ ।
- ਓਮ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਨਮਃ
- ਓਮ ਅਰਕਾਯ ਨਮ
- ਓਮ ਭਾਸਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
- ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਸੂਰਯ ਨਾਰਾਇਣ
ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਰਿਕ
ਕੀ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਰਿਕ
ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 4 ਤੋਂ 5 ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 10 ਤੋਂ 12 ਚੱਕਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਓ।
ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ?
ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ-ਸਰੀਰ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਕਸਰਤ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਾਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਿਆਨ ਅਭਿਆਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਰਿਕ
ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ?
ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿੱਠ/ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਖਪਤ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਰਿਕ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਰਿਕ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ
ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਹਿਰ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
