ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮੀ; ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Published : April 4, 2026 at 1:03 PM IST

HEAT CAN DAMAGE YOUR EYES: ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਵਿਜ਼ਨ ਆਈ ਸੈਂਟਰ' ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਰੋਵਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ...

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਡਾ. ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰਝੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫੋਟੋਕੇਰਾਟਾਇਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਚੁਣੋ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ (UVR) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੋਟੋਕੇਰਾਟਾਇਟਸ ਜਾਂ ਫੋਟੋਕੰਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸਨੂੰ 'ਬਰਫ਼ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। UVR ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ UVB ਕਿਰਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) - ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ, ਪੇਟਰੀਜੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਚੁਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ

ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਲੋਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ, ਜਲਣ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੈਰਾਕੀ ਚਸ਼ਮੇ ਪਹਿਨੋ।

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਪਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖੋ

ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਅੱਥਰੂ ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅੱਥਰੂ ਬੂੰਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹੰਝੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਲੀ ਅੱਥਰੂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਲੋ ਨਾ

ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਓ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

