ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ
ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਮਾਈ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Published : July 22, 2026 at 1:27 PM IST
ਮਨੁੱਖੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਖਮ-ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਢਿੱਡ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਢਿੱਡ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਢਿੱਡ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਲੀਪਸ (ਵਧਣ) ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, MOI ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਖਰਾਬ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ
ਖਰਾਬ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਢਿੱਡ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲਕੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਜਸ਼ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਢਿੱਡ ਇਮਿਊਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਖਰਾਬ ਢਿੱਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਢਿੱਡ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਢਿੱਡ ਦੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਜੀਆਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਈ. ਕੋਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖਤਰਨਾਕ ਤਣਾਅ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਟਿਊਮਰ-ਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਢਿੱਡ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁੱਲਣਾ, ਗੈਸ, ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਚੰਬਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਧੁੰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣਾ, ਗੈਸ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਦਸਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
- ਢਿੱਡ-ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਬੰਧ: ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮੂਡ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪਰਤ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਐਲਰਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਬਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤ: ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਮਚੀ ਵਰਗੇ ਖਮੀਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ?
- ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਖੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
- ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕ-ਅਮੀਰ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਸੇਬ, ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਕੋਕੋ ਐਬਸਟਰੈਕਟ, ਕੇਲੇ, ਐਸਪੈਰਾਗਸ, ਗਿਰੀਦਾਰ, ਬੀਜ, ਲਾਲ ਵਾਈਨ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬੀਨਜ਼, ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਫਰਮੈਂਟਡ ਭੋਜਨ ਢਿੱਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੌਰਕਰਾਟ, ਕਿਮਚੀ ਅਤੇ ਕੇਫਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਘੱਟ ਲਾਲ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਭਰਪੂਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨੀਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
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