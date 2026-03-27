ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋ? ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਲਈ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਇਲਾਜ ਥੈਰੇਪੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਲਈ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 32 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਅਰ-II ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਲਈ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ (DHR) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਬਹਿਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NMC) ਨੂੰ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 32 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।-ਡਾ. ਬਹਿਲ

ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਮਹਿੰਗੀ

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਬਹਿਲ ਨੇ ਐਨਐਮਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਭਿਜਾਤ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਸ਼ੇਠ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੋਜ ਨੂੰ ਡੀਐਚਆਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਚਆਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੋਜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ICMR ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ-ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਜ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ CDSCO ਜਾਂ DHR ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ DHR ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ IEC ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।- ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਬਹਿਲ

ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?

DHR ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:-

ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਿਊਟ ਮਾਈਲੋਇਡ ਲਿਊਕੇਮੀਆ, ਐਕਿਊਟ ਲਿਮਫੋਬਲਾਸਟਿਕ ਲਿਊਕੇਮੀਆ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਈਲੋਇਡ ਲਿਊਕੇਮੀਆ, ਮਾਈਲੋਫਾਈਬਰੋਸਿਸ, ਮਾਈਲੋਡਿਸਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਲਿਮਫੋਸਾਈਟਿਕ ਲਿਊਕੇਮੀਆ, ਡਿਫਿਊਜ਼ ਲਾਰਜ ਬੀ-ਸੈੱਲ ਲਿਮਫੋਮਾ, ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਲਿਮਫੋਮਾ, ਮੈਂਟਲ ਸੈੱਲ ਲਿਮਫੋਮਾ, ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਟੀ-ਸੈੱਲ ਲਿਮਫੋਮਾ, ਹੌਜਕਿਨ ਲਿਮਫੋਮਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਈਲੋਮਾ, ਐਕਵਾਇਰਡ ਸੀਵੀਅਰ ਐਪਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ, ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਸੀਵੀਅਰ ਐਪਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ, ਐਪਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ/ਪੈਰੋਕਸਿਜ਼ਮਲ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨੂਰੀਆ, ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਟਿਊਮਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਿਕ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਿਊਟ ਮਾਈਲੋਇਡ ਲਿਊਕੇਮੀਆ, ਐਕਿਊਟ ਲਿਮਫੋਬਲਾਸਟਿਕ ਲਿਊਕੇਮੀਆ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਈਲੋਇਡ ਲਿਊਕੇਮੀਆ, ਮਾਈਲੋਡਿਸਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ/ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਮਾਈਲੋਮੋਨੋਸਾਈਟਿਕ ਲਿਊਕੇਮੀਆ, ਨਾਨ-ਹੌਡਕਿਨ ਲਿਮਫੋਮਾ, ਹਾਡਕਿਨ ਲਿਮਫੋਮਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਿਊਕੋਪੋਲੀਸੈਕਰੀਡੋਸਿਸ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ/ਐਸਸੀਡੀ, ਓਸਟੀਓਪੇਟ੍ਰੋਸਿਸ, ਐਕਵਾਇਰਡ ਸੀਵੀਅਰ ਐਪਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਈਵਿੰਗ ਸਾਰਕੋਮਾ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

