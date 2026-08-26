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ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ H1N1 ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

H1N1 SYMPTOMSVIRUS IN DELHI
H1N1 SYMPTOMSVIRUS IN DELHI (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 26, 2026 at 12:25 PM IST

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ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ H1N1 ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ICMR ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ A/Missori/11/2025 (H1N1) pdm09 ਵਰਗਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਲੇਡ 6B.1A.5a2a ਅਤੇ ਸਬ-ਕਲੇਡ D.3.1.1 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ICMR ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਨ 2025 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। H1N1 ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੌਸਮੀ ਵਾਇਰਸ H1N1 ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਹੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ICMR ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਵਿਗੜਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ H1N1 ਵਾਇਰਸ

ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਵਾਇਰਸ A ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ H1N1 ਦੇ 1,777 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 114 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ H1N1 ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉੱਚੇ ਰਹੇ। ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 7,215 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 150 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ। 2025 ਦੀ NCDC ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ H1N1 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

NCDC ਕੀ ਹੈ?

NCDC ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ H1N1 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਸਟ੍ਰੈਨ ਬਾਰੇ WHO ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NCDC ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਟ੍ਰੈਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ H1N1 ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਟ੍ਰੈਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ: ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਅਤੇ ਐਰੋਸੋਲ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਛਿੱਕਣ ਦੇ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਓ: ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਛਿੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕਣ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
  3. ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ: ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੰਘਣ, ਛਿੱਕਣ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
  4. ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਬਿਨਾਂ ਧੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸਤ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  5. ਆਈਸੋਲੇਟ ਰੱਖਣਾ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ।
  6. ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ: ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ।
  7. ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ: ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਪੰਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  8. ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ: ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਹੀਂ ਪੱਧਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋ।
  9. ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ: ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋ।
  10. ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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