ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਕਿਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

THROAT CANCER SYMPTOMS: ਕਈ ਵਾਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ - ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਡਿਸਫੈਜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਅਨਾੜੀ ਜਾਂ ਗਲੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਨਿਗਲਣ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣਾ - ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ - ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ - ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਦਰਦ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ - NHS.uk ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰਘਰਾਹਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਲਗਾਤਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ - ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਜਾਂ ਧੱਬੇ - ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ, ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ - ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਲੈਰੀਨਕਸ ਅਤੇ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੋਰ, ਖੁਰਕਦਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਲਾਈਨਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ 3 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋਰਪਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡ: ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਸੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਅਕਸਰ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਜਾਂ ਸੋਜ ਗਰਦਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

