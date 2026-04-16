ETV Bharat / health

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਰਾਬ

ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 16, 2026 at 1:06 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

SIGN OF NEPHROTIC SYNDROME: ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ (2-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨੈਫ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜੋ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਨੈਫ੍ਰੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗਲੋਮੇਰੂਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸ਼ੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੈਫ੍ਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਿੱਚ ਗਲੋਮੇਰੂਲਸ ਦੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਝਿੱਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਲੱਛਣ

  • ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ (ਸੋਜ), ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ
  • ਝੱਗ ਵਾਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
  • ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਵਧਣਾ
  • ਥਕਾਵਟ
  • ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ

ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੋਮੇਰੂਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਗਲੋਮੇਰੂਲਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ (NLM) ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੂਗਰ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਲੋਮੇਰੂਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਿਨੀਮਲ ਚੇਂਜ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ - ਮਿਨੀਮਲ ਚੇਂਜ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (MCD) ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 'ਮਿਨੀਮਮਲ ਚੇਂਜ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਲਗਭਗ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫੋਕਲ ਸੈਗਮੈਂਟਲ ਗਲੋਮੇਰੂਲੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ - ਫੋਕਲ ਸੈਗਮੈਂਟਲ ਗਲੋਮੇਰੂਲੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ (FSGS) ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਦਾਗ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੀਕੇਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਝਿੱਲੀਦਾਰ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ - ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗਲੋਮੇਰੂਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਣਾ ਹੋਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੂਪਸ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮਿਕ ਲੂਪਸ ਏਰੀਥੀਮੇਟੋਸਸ - ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਮੀਲੋਇਡੋਸਿਸ - ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮੀਲੋਇਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਮੀਲੋਇਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ

  1. ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ - ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਲੂਪਸ, ਐਮੀਲੋਇਡੋਸਿਸ, ਰਿਫਲਕਸ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ।
  2. ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ - ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  3. ਕੁਝ ਸੰਕਰਮਣ - ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਕਰਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

  1. ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ - ਗਲੋਮੇਰੂਲੀ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ - ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
  3. ਮਾੜਾ ਪੋਸ਼ਣ - ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਜ ਦੁਆਰਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਘੱਟ ਖੂਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  4. ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ - ਗਲੋਮੇਰੂਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  5. ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਗਲੋਮੇਰੂਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
  6. ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  7. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ - ਨੇਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.