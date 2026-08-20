ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ! ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ
ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਘੁਰਾੜੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : August 20, 2026 at 10:41 AM IST
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੁਰਾੜੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਘੁਰਾੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੁਰਾੜੇ ਸਾਹ ਦੀ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਗਲੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੁਰਾੜੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਰਾੜੇ ਲੈਣਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘੁਰਾੜੇ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਉੱਪਰੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ: ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਲਕੇ ਘੁਰਾੜੇ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਨਰਮ ਤਾਲੂ ਅਤੇ ਯੂਵੁਲਾ ਦੇ ਕੰਪਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ: ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਬਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ: ਔਬਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਨਾਲੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਅਚਾਨਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ
ਜਦੋਂ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਤਰੁੰਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਾਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਜਗਣ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਵਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਦੋਨੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਲੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੁਰਾੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੁਰਾੜੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੰਧ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਲਈ ਠੀਕ ਨਾਲ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਟਰੀਅਲ ਫਾਈਬਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਘੁਰਾੜੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੈਰੋਟਿਡ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਕੈਰੋਟਿਡ ਧਮਨੀਆਂ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੈਰੋਟਿਡ ਧਮਨੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਰੋਟਿਡ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁਰਾੜੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੁਰਾੜੇ ਲੈਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ?
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਰਾੜੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰੁੱਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੁਰਾੜੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਰਾੜੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਹੈਲਥ ਪਬਲੀਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਦੰਦ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਰਾੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
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