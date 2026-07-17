ਗਾਂਜਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ?
ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : July 17, 2026 at 7:37 PM IST
MARIJUANA EFFECTS: ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਨੀਲਸ ਕੋਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ (CUD) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੀਭ ਦਾ ਕੈਂਸਰ) ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਕੋਕੋਟ ਨੇ ਸਮਝਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸਬੰਧ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਤੇ ਗਏ ਗਾਂਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ (CUD) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਰ 0.74 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ CUD ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.23 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 3.25 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ CUD ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 6.24 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੋ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲਸਾ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ।
ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 69 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਿਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਰੀਨਜੀਅਲ (ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ) ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 61 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਜੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
- ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
- ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨਿਗਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਰਦ
- ਘੱਗਾਪਣ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਗਲੇ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ
- ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਖੂਨੀ ਥੁੱਕ ਜਾਂ ਬਲਗਮ
- ਮਸੂੜਿਆਂ, ਜੀਭ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਧੱਬੇ
- ਜਬਾੜੇ, ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਜ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
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