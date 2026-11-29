ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : November 29, 2026 at 12:46 PM IST
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੋਖਮ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਹੈ।-ਡਾ. ਮ੍ਰਿਗਲ ਦੋਸ਼ੀ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਰਲ ਚਰਬੀ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਲਕੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
- ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਫੁੱਲਗੋਭੀ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਫਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਕ੍ਰੇਟਾਈਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
- ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਸੈੱਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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