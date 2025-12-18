ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਸੌਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : December 18, 2025 at 3:13 PM IST
FACE COVERED IN BLANKET RISK: ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਬਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਢੱਕਣਾ ਸਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਕੇ ਸੌਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।- ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ
ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਸੌਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਢਾ ਤਾਪਮਾਨ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਕੰਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਥਕਾਵਟ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੋਮ-ਛਿਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਣਸੀਆਂ, ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਸੌਣਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ?
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਸੌਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਨਫੈਂਟ ਡੈਥ ਸਿੰਡਰੋਮ (SIDS) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੂੰਹ ਨਾ ਢੱਕ ਕੇ ਸੌਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
- ਮੂੰਹ ਨਾ ਢੱਕ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
- ਪਸੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਨਣ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-