ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ?
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਘੰਟੇ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੈਰ ਕਰੋ।
Published : June 29, 2026 at 1:42 PM IST
ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੈਸਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਠੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।- ਡਾ. ਇਤੀ ਪਾਰਿਖ, ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਭਾਈਲਾਲ ਅਮੀਨ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਲੇਟ ਕੇ ਬਿਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਇਤੀ ਪਾਰਿਖ, ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਭਾਈਲਾਲ ਅਮੀਨ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋਖਮ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰੀਰਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਡਾ. ਇਤੀ ਪਾਰਿਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-
ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ - ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ - ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ - ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਇਨਸੁਲਿਨ, ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ - ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜੋਖਮ
ਡੈਸਕ-ਅਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਣ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮੀ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਇਤੀ ਪਾਰਿਖ, ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਭਾਈਲਾਲ ਅਮੀਨ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
ਹਰ ਘੰਟੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰੋ - ਹਰ ਘੰਟੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਖਿੱਚੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ - ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਮਿੰਟ ਦਰਮਿਆਨੀ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਸੈਰ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਤੈਰਾਕੀ, ਨੱਚਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ - ਲਿਫਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੋ, ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਾਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ।
ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਘਟਾਓ - ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ - ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਜਾਂ ਉਮਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਇਤੀ ਪਾਰਿਖ, ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਭਾਈਲਾਲ ਅਮੀਨ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
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