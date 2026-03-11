ਮੋਮੋਜ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ? 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੌਤ

ETV Bharat / health

ਮੋਮੋਜ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ? 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੌਤ

ਮੋਮੋਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ।

SIBLINGS DIE AFTER EATING MOMO
SIBLINGS DIE AFTER EATING MOMO (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 11, 2026 at 3:11 PM IST

4 Min Read
SIBLINGS DIE AFTER EATING MOMO: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੋਮੋ ਜਾਂ ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਪਸੰਦ ਪਕਵਾਨ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਛੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੇ ਸਾਲਾ ਆਰਵ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾਨਿਕਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 40 ਸਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਮੋਮੋ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਧਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ​​10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਮੋਜ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਮਿੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਮੋਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਵਰਗੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਿਵੇਂ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਮੋਮੋਜ਼ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਾਰਨ

ਮੋਮੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਮੋਜ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਟਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਚਟਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਲ ਚਟਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਮੋ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤਲਣ ਲਈ ਘਟੀਆ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੋਮੋਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਮਿੰਡੇ

ਮੋਮੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਮੋਮੋਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚਟਣੀ, ਘਟੀਆ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਸੀ ਗੋਭੀ ਜਾਂ ਮਾਸ) ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਮਿੰਡੇ

ਮੋਮੋ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਮੋਮੋਜ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿਪਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸ, ਐਸੀਡਿਟੀ, ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰੀਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੋਮੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਟਾਪਾ: ਮੋਮੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮੋਜ਼ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਮੋਜ਼ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਦਰਦ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਵਿਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੱਡੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ​​ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਮੋਮੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰਚ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-ਮੁਕਤ ਆਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਟਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਮੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਮੋ ਨੂੰ ਧੂੜ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਾੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਧੋਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਮੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਟੇਪਵਰਮ: ਵੈਜ ਮੋਮੋਜ਼ ਗੋਭੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੇਪਵਰਮ ਸਪੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੇਪਵਰਮ ਦੇ ਅੰਡੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

