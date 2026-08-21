Shravathi ਅਤੇ Mayo Clinic AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ
Shravathi ਅਤੇ Mayo Clinic ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : August 21, 2026 at 3:13 PM IST
SRAVATHI AI MAYO PAIR: ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੁਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ GIPC1 ਹੈ, ਜੋ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਡਕਟਲ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨ ਗੁਰਮ, ਰਾਮਨਾਰਾਇਣਨ ਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਐਸ ਵੱਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ Sravathi AI ਨੇ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ GIPC1 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਛੋਟੇ-ਅਣੂ ਇਨਿਹਿਬਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਅਣੂ ਨੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈ ਜੈਮਸੀਟਾਬਾਈਨ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਟਿਊਮਰ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਖੋਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
GIPC1 ਕੀ ਹੈ?
GIPC1 ਇੱਕ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਡਕਟਲ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਛੋਟੇ ਅਣੂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦੇ PDZ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ GIPC1 ਇਨਿਹਿਬਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ GIPC1 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ PDZ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਤਹਿਤ GIPC1 ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਣੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।Sravathi AI ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਅਣੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਏਆਈ ਨੇ ਅਣੂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ?
ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਣੂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਨੇ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅਣੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਟਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੇਮਿਸਟ੍ਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ Sravathi AI ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਅਣੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ।
ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ GIPC1 ਨੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਣੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਡਕਟਲ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਾਬ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ PDAC ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ 13.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਉਪਚਾਰ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
GIPC1 ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੈਂਸਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਅਣੂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਅਜਿਹੇ ਅਣੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ
Sravathi AI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਿਸ਼ਨ ਗੁਰਮ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਣੂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ, ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
Sravathi ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰਮ, ਰਾਮਨਾਰਾਇਣਨ ਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਐਸ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ GE ਅਤੇ SABIC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਬਾਇਓਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਬਾਇਓਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੁਰਮ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈ ਖੋਜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀਂ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਏਆਈ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਡਾਟਾਸੈੱਟ, ਕੇਮਿਸਟ੍ਰੀ, ਬਾਈਓਲੌਜੀ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਸਕਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਗਣਿਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ-ਟੈਸਟ-ਸਿੱਖਣਾ-ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ
GIPC1 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। Sravathi ਏਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਕੈਂਸਰ, ਟਿਊਮਰ, ਇਮਯੂਨੋ-ਓਨਕੋਲੋਜੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ-ਨੈਗੇਟਿਵ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌ ਮਲਕੀਅਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ 2024 ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੈਲੇਂਜ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਲੋਰੀਅਲ ਬਿਗ ਬੈਂਗ SAPMENA ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਖੋਜ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(26)00855-7
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124726008557
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-