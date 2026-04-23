ਮੋਢੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ, ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
Published : April 23, 2026 at 12:03 PM IST
SHOULDER PAIN SYMPTOMS: ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੁਦਰਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ, ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕਦੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਸਾਂ ਦੀ ਜਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਸਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਜ, ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਸੰਵੇਦਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਣ ਫ੍ਰੇਨਿਕ ਨਰਵ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਨਸਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੈਪੇਟੋਸੈਲੂਲਰ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਬਲੇਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?
- ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਜੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਸੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਦਰਦ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਵਧਦਾ ਹੈ
- ਤੇਜ਼ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਦ
- ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋ ਮਾਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
- ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ
ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (CDC) ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ (ਪੀਲੀਆ) ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲਣਾ
- ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ
- ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ
ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:-
- ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਜਾਂ ਸੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
- ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
- ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ, ਸਥਾਨਕ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?
- ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
- ਦਰਦ ਪਾਚਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੰਕਟ
ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਅਤੇ 2040 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਂਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਾਤੀ, ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
