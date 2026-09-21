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ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਣੋ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਅਸਰ

ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

SHOULD CANCER PATIENTS AVOID SUGAR
SHOULD CANCER PATIENTS AVOID SUGAR (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 21, 2026 at 12:39 PM IST

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ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ, ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਫੈਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ, ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਜਾਂ ਲਾਲ ਮੀਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਡਾ. ਤਨਵੀ ਸਿੰਘ

ਪੌਂਦੇ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ

  1. ਹਰ ਦਿਨ 2.5 ਕੱਪ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਖਾਓ।
  2. ਹਰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
  3. ਹਰ ਦਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਖਾਓ।
  4. ਸਾਬੁਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ।
  5. ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
  6. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਜੂਸ ਚੁਣੋ।
  7. ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਮੀ ਸੌਸ, ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰੋ।
  8. ਤਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਨਾ ਖਾਓ।

ਮੀਟ ਨਾ ਖਾਓ

ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮੀਡ ਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਚਾਰਕੋਲ ਗ੍ਰਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਮੀਟ ਪਕਾਉਣ 'ਤੇ ਮਿਊਟਾਜੇਨਸ ਅਤੇ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਤਨਵੀ ਸਿੰਘ

ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

  1. ਬੇਕਨ, ਸੌਸੇਜ, ਲੰਚ ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੌਟ ਡੌਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  2. ਲਾਲ ਮੀਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਫ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰੋ।
  3. ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਚੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਨਜ਼, ਪੋਲਟਰੀ ਜਾਂ ਮੱਛੀ।
  4. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਮੀਟ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਓ।
  5. ਤਲਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  6. ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬੇਕ ਕਰਕੇ, ਬਰੋਇਲ ਜਾਂ ਪੋਚ ਕਰਕੇ ਪਕਾਓ।

ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈੱਡ, ਅਨਾਜ, ਚੌਲ, ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਫਲ੍ਹਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਓਟਸ ਅਤੇ ਜੌ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

  1. ਰਿਫਾਇੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ ਚੁਣੋ।
  2. ਸਫੈਦ ਚੌਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬ੍ਰਾਊਨ ਚੌਲ ਚੁਣੋ।
  3. ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟਰੀ, ਕੈਂਡੀ, ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਧਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੱਬਾਬੰਦ ਜੂਸ, ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਤਨਵੀ ਸਿੰਘ

ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ?

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ, ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ, esophageal ਕੈਂਸਰ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੋਟਾਪਾ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਦਾ?

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਵਰਗੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਤਨਵੀ ਸਿੰਘ

ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਖਾਏ ਗਏ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫੈਟ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਾ ਲਏਗਾ।-ਡਾ. ਤਨਵੀ ਸਿੰਘ

ਖੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 70 ਤੋਂ 99 mg/dL ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ HbA1c ਪੱਧਰ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  1. ਫਾਸਟਿੰਗ ਗਲੂਕੋਜ਼: ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 70 ਤੋਂ 99 mg/dL
  2. HbA1c ਪੱਧਰ: ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 7.0 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ।
  3. ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੂਕੋਜ਼: ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 140 mg/dL ਤੋਂ ਘੱਟ।

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SWEETS AFTER CANCER TREATMENT
SUGAR FOR CANCER PATIENTS
SHOULD CANCER PATIENTS AVOID SUGAR

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