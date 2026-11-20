ਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ!
ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Published : November 20, 2026 at 10:47 AM IST
ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਿਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਆਏ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ COPD ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
COPD ਕੀ ਹੈ?
COPD ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਆਉਣਾ, ਬਲਗਮ ਬਣਨਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰਘਰਾਹਟ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।-ਡਾ: ਹਰਸ਼ੀਲ ਅਲਵਾਨੀ, ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ
ਕੀ CPOD ਸਿਰਫ਼ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ?
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ CPOD ਸਿਰਫ਼ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧੂੜ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਧੂੰਏ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ: ਹਰਸ਼ੀਲ ਅਲਵਾਨੀ, ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ
ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਾਂਚ
COPD ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਾਇਰੋਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ COPD ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈ?
COPD ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਹੇਲਰ, ਦਵਾਈਆਂ, ਪਲਮਨਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ: ਹਰਸ਼ੀਲ ਅਲਵਾਨੀ, ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ
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