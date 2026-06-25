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ਛਾਤੀ, ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SYMPTOM OF PERICARDITIS
SYMPTOM OF PERICARDITIS (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 25, 2026 at 12:35 PM IST

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SYMPTOM OF PERICARDITIS: ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਗੈਸ ਜਾਂ ਐਸੀਡਿਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਕੀ ਹੈ?

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਰੀਕਾਰਡੀਅਮ (ਦਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਝਿੱਲੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਜ ਅਤੇ ਜਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਰੀਕਾਰਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟਿਸ (ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼) ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਇਓਪਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੀਬਰ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:-

  1. ਹਲਕਾ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
  2. ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  3. ਖੰਘ ਅਤੇ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  4. ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
  5. ਮਤਲੀ
  6. ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੜਕਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੜਕਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਧੜਕਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ

  1. ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੂ ਜਾਂ COVID-19 ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਗ
  2. ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਆ।
  3. ਛਾਤੀ ਦੀ ਸੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
  4. ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਥਾਇਰਾਇਡ ਫੰਕਸ਼ਨ
  5. ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਟੀਕੇ
  6. ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

  1. ਲਾਗ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
  2. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ (ECG)
  3. ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ (ਈਕੋ)
  4. ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ
  5. ਦਿਲ ਦਾ MRI ਜਾਂ CT ਸਕੈਨ

ਇਹ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

  1. ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ
  2. ਕੋਲਚੀਸੀਨ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈ
  3. ਸਟੀਰੌਇਡ, ਜੇਕਰ ਕੋਲਚੀਸੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
  4. ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਜੇਕਰ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੈਰੀਕਾਰਡੀਅਲ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੋਜ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਤਰਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਹੈ।

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SYMPTOM OF PERICARDITIS
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