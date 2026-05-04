ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੱਛਣ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ
ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : May 4, 2026 at 5:54 PM IST
FINGER CLUBBING IN LUNG CANCER: ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਆਮ ਖੰਘ ਜਾਂ ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਬਦਲਾਅ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਗੋਲ, ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਢੋਲਕੀ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਢੋਲ ਵਾਂਗ ਗੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਟਰੀਜੀਅਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ: ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ।
ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਅਚਾਨਕ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਪੀਲੇ ਨਹੁੰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਟਿਊਮਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੋਟੇ, ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਨਹੁੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਕਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਥਕਾਵਟ: ਗੰਭੀਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ILD) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਟ ਜਾਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫਿਕ ਪਲਮਨਰੀ ਓਸਟੀਓਆਰਥਰੋਪੈਥੀ (HPOA) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰੀਵ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨ: ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਕਸਰ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਕਸਰ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਖੂਨ ਰੋਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੰਗ, ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ, ਦਿਲ ਦੇ ਨੁਕਸ, ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਗਰ ਸਿਰੋਸਿਸ, IBD, ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
