ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ?
ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : December 6, 2025 at 1:20 PM IST
WHAT EXACTLY IS SCRUB TYPHUS: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬੁਸ਼ ਟਾਈਫਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣੀਏ...
ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਓਰੀਐਂਟੀਆ ਸੁਤਸੁਗਾਮੁਸ਼ੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚਿਗਰ ਮਾਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈੱਡਬੱਗ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਦਾ ਕਾਰਕ ਏਜੰਟ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਓ. ਸੁਤਸੁਗਾਮੁਸ਼ੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨੇੜਿਓਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਲੈਪਟੋਟ੍ਰੋਮਬੀਡੀਅਮ (ਟ੍ਰੋਂਬੀਕੁਲਾ) ਅਕਾਮੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਲ. ਡੇਲੀਅਨਜ਼, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੈਕਟਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲਾਰਵੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਕੀਟ ਜੰਗਲੀ ਚੂਹਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਟ ਲਾਰਵਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੀਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
- ਬੁਖਾਰ
- ਠੰਢ
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਮਾਈਟ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ
- ਉਲਝਣ
- ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਜ਼ਾਈਮ-ਲਿੰਕਡ ਇਮਯੂਨੋਸੋਰਬੈਂਟ ਅਸੇ (ELISA) ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ IgG ਅਤੇ IgM ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 18,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿੱਟ 70 ਤੋਂ 75 ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?
ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅਜੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
- ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
- ਸਕ੍ਰਬ ਟਾਈਫਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਜਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
- ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।)