ETV Bharat / health

ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ! ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਲਗਾਏਗਾ ਪਤਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

BLOOD SIGNATURE FOR LUNG CANCER
ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : June 9, 2026 at 11:23 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਕਸੀਜਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸੈੱਲ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ, ਜੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੰਘ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

  • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥਕਾਵਟ
  • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  • ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ
  • ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ
  • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ
  • ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
  • ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

  1. ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਗਰਟ, ਸਿਗਾਰ ਅਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੈ।
  2. ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।
  3. ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  4. ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਜੀਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  5. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਕੈਂਸਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਫਲਤਾ AI ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਚਾਰ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨ-ਲਰਨਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੋਜਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਡਗਲਸ ਏਹਰਨਬਰਗ, ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

  1. ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  2. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  4. ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
  5. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  6. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੰਘ, ਕਫ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

BLOOD TEST WILL DETECT LUNG CANCER
LUNG CANCER SYMPTOMS
LUNG CANCER TREATMENT
BLOOD SIGNATURE FOR LUNG CANCER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.