Union Budget 2026: ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ, 'ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਪਾਵਰ' ਬਦਲੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ

ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 'ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ' ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 1, 2026 at 12:01 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ "ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ" ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (NCDs) ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਅਤੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। "ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ" ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (NIPER) ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੱਤ ਮੌਜੂਦਾ NIPER ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

1,000 ਨਵੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,000 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੋਜ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਇਓਕੋਨ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਪਿਰਾਮਲ ਫਾਰਮਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

