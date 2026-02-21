ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਦਤਾਂ, ਜਾਣੋ
ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜੋ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ...
Published : February 21, 2026 at 1:17 PM IST
CERVICAL CANCER IN WOMEN: ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਦੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਦਤਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ...
ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭੋਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ HPV (ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਵਧੇਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਪੋਸਟਕੋਇਟਲ ਬਲੀਡਿੰਗ), ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਲਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਚਪੀਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭੋਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੰਡੋਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਐਚਪੀਵੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੰਡੋਮ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ
- ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
- ਯੋਨੀ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
- ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
- ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਾਟਿੰਗ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਹਵਾਰੀ
- ਡੌਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬਦਬੂਦਾਰ ਪੀਲਾ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਿਸਚਾਰਜ
- ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
- ਸੰਭੋਗ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ।
- ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ।
- ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
- ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਸੋਜ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਮਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ
- ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਭਾਰ ਘਟਣਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)