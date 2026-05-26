ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ

ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : May 26, 2026 at 11:58 AM IST
ਸਿਰਮੌਰ: ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਠੰਢੇ ਜਲਵਾਯੂ, ਪਾਈਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਠੰਢਕ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਪਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।-ਸੀਨੀਅਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਰਿਕ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਨ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਰਕ ਸੰਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਥਕਾਵਟ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਪਾਚਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਸੀਨੀਅਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਰਿਕ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਸੀਨੀਅਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਰਿਕ
ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਸੀਨੀਅਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਰਿਕ
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਸੱਤੂ ਪੀਓ
- ਲੱਸੀ
- ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ
- ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ
- ਬੇਲ ਸ਼ਰਬਤ
- ਅੰਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ
- ਸਥਾਨਕ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸੁਪਰਫੂਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਫਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਠੰਢਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸੇਬ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਖੁਰਮਾਨੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਖੀਰਾ ਅਤੇ ਤਰਬੂਜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਠੰਢਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਦੋਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਯਮਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਸੀਨੀਅਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਰਿਕ
ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਧੋਵੋ।-ਸੀਨੀਅਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਰਿਕ
ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੀਤਲੀ, ਸ਼ੀਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਭੇਦੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।-ਸੀਨੀਅਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਰਿਕ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ, ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਮੌਸਮੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਸਥਾਨਕ ਫਲ, ਸੱਤੂ, ਛਾਛ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਜਲਦੀ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਹਤ ਅਭਿਆਸ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਸੀਨੀਅਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਰਿਕ
ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਟੀਨ
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਹਤ ਹੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
