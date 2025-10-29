ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਟੂ 2025 ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਮਿੰਟ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 29, 2025 at 4:48 PM IST
LANCET COUNTDOWN TO 2025 REPORT: ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਲੈਂਸੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ 2025) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 128 ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2012 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 54.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2024 ਵਿੱਚ, ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਸਤਨ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ 640 ਬਿਲੀਅਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1.09 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 2024 ਵਿੱਚ, 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 299 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ 15.4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ 'ਤੇ 956 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਮਰੀਨਾ ਰੋਮੇਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਡਾ. ਜੇਰੇਮੀ ਫਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਧਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ COP 30 (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਨਵੰਬਰ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਡਾ. ਜੇਰੇਮੀ ਫਰਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 247 ਬਿਲੀਅਨ ਸੰਭਾਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ 1990-1999 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 124% ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ 2024 ਵਿੱਚ 194 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 66% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20% ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਲਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਸਤਨ 19.8 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6.6 ਦਿਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2020 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 10,200 ਮੌਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ PM 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2003-2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ-ਸੀਮਤ ਸੰਚਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ 1951-1960 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015-2024 ਤੱਕ 31.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ
ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2023 ਵਿੱਚ 83.1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਚ (GFW) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 2.33 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ 143,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੱਲ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਹਵਾ ਊਰਜਾ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਭੂ-ਤਾਪ ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਅਧਿਐਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ 2000 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)