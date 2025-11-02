ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਮੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਗਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਟੂ 2025 ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 2, 2025 at 3:01 PM IST
CAUSES OF CLIMATE CHANGE: ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ 'ਲੈਂਸੇਟ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 128 ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2012-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 5.46 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਮੀਂਹ, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2024 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਸੀ। ਔਸਤਨ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 16 ਦਿਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ 640 ਬਿਲੀਅਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1.09 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 2024 ਵਿੱਚ 61 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇਹ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 299 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ 154,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ 'ਤੇ 956 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਮਰੀਨਾ ਰੋਮੇਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਮਰੀਨਾ ਰੋਮੇਨੋ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਡਾ. ਜੇਰੇਮੀ ਫਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਧਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ COP 30 (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਨਵੰਬਰ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।-ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਡਾ. ਜੇਰੇਮੀ ਫਰਾਰ
ਡਾ. ਜੇਰੇਮੀ ਫਰਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਜੇਰੇਮੀ ਫਰਾਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 247 ਬਿਲੀਅਨ ਸੰਭਾਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ 1990-1999 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 124% ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ 2024 ਵਿੱਚ 194 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 66% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਸਤਨ 19.8 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6.6 ਦਿਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਕਈ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 10,200 ਮੌਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ PM 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2003-2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ-ਸੀਮਤ ਸੰਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ 1951-1960 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015-2024 ਤੱਕ 31.3 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ
ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 2023 ਵਿੱਚ 83.1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਗਲੋਬਲ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਚ (GFW) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 2.33 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ 143,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਭੂ-ਥਰਮਲ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਅਧਿਐਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 2000 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
