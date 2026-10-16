ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, 'ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਰੂਪ, ਜਾਣੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, 'ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਰੂਪ, ਜਾਣੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Published : October 16, 2026 at 11:11 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 'Earth5R Environment Research' ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਔਸਤ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ 3.5 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ PM2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 48.9 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ WHO ਦੀ 5 µg/m³ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
IQAir ਦੀ 2025 ਦੀ ਵਰਲਡ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 143 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਸਤ PM2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 2024 ਵਿੱਚ 50.6 µg/m³ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 48.9 µg/m³ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
PM2.5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰੀਕ ਕਣ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ
ਡਾ. ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 'ਸਟੇਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਏਅਰ 2025' ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਈਫ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ PM2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ WHO ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲੋਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ PM2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 112.5 µg/m³ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ WHO ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 22 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚੌਥੇ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਉਲਾ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਾਮ-ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਿਰਨੀਹਾਟ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋ 66 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਗਾਤਾਰ 8ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਸਤ PM2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 82.2 µg/m³ ਸੀ।
'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ' ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਟਰਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਔਸਤ PM2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 172 µg/m³ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਇਡਾ 166 µg/m³ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 163 µg/m³ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ 78 µg/m³, ਮੁੰਬਈ 48 µg/m³, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 44 µg/m³ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 39 µg/m³ ਪੱਧਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।-ਜੈ ਧਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਤਕਨੀਕ ਉੱਦਮੀ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਔਸਤ ਉਮਰ 3.5 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। 'ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਈਫ ਇੰਡੈਕਸ' ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ PM2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ WHO ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 3.5 ਸਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 8.2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 5.6 ਸਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 5.3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਹੈ।
'ਸਟੇਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਏਅਰ 2025' ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੀ ਜਦਕਿ 'ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ' ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ PM2.5 ਤੋਂ 17.2 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 1,69,400 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸਾੜਨਾ
'ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ' ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ PM 2.5 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 2,98,000 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ 2,69,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵ-ਪੁੰਜ ਸਾੜਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। -ਡਾ. ਹਿਸ਼ਮੀ ਜਮੀਲ ਹੁਸੈਨ , ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਏਅਰਸ਼ੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਕੋਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1990 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 64 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਪਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਈਂਧਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਰਿਫਿਲ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਹਿਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।-ਡਾ. ਹਿਸ਼ਮੀ ਜਮੀਲ ਹੁਸੈਨ , ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨ ਰਹੀ ਚੰਗੀ
1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ CREA ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ PM2.5 ਦਾ ਔਸਤ ਪੱਧਰ 163 µg/m³ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 151 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋ 105 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ 238 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 204 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ PM2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 173 ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 5,114 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 662 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7.06 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ 5.96 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵ-ਪੁੰਜ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ GDP ਦਾ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। 'ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ' ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $339.4 ਬਿਲੀਅਨ ਮਾਪੀ ਗਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦਾ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2019 ਵਿੱਚ $36.8 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਂ GDP ਦਾ 1.36 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। -ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ,ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹਵਾ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 13,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9,929 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
CREA ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 68 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਜਾਂ ਜੈਵ-ਪੁੰਜ ਸਾੜਨ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਮਨੂ ਸਿੰਘ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ, ਪਾਰਦਾਰਸ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਜਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਪਣ ਦੀ ਹੈ।
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