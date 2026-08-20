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ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਸਕੋਗੇ ਸਿਗਰਟ, ਰਿਸ਼ੀਕੁਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਹਿਲ, ਮਿਲੇਗਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ

ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹਰਬਲ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

HERBAL SMOKE STICKS BENEFITS
HERBAL SMOKE STICKS BENEFITS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 20, 2026 at 3:58 PM IST

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ਹਰਿਦੁਆਰ: WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਿਸ਼ੀਕੁਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਿਗਰਟ ਛਡਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਆਦਤ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀਕੁਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਗਦਤੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਗਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਆਦਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਗਰਟ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਸ਼ੀਕੁਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਾਲਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹਰਬਲ ਬੀੜੀ

ਰਿਸ਼ੀਕੁਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਚਾਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਰਕ, ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਅਤੇ ਵਾਗਭੱਟ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਹਰਬਲ ਬੀੜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯੂਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹਰਬਲ ਬੀੜੀ ਵਿੱਚ 15 ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਮੋਕਿੰਗ ਸਟਿੱਕ ਕੀ ਹੈ?

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਰਬਲ ਸਮੋਕਿੰਗ ਸਟਿੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਰਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਭਾਵਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਬਲ ਸਮੋਕਿੰਗ ਸਟਿੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਭਾਵਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਯੂਰਵੇਦ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।- ਡਾ.ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇਗੀ

ਹਰਬਲ ਸਮੋਕ ਸਟਿੱਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ

ਕਾਲਜ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰਬਲ ਸਮੋਕ ਸਟਿੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਧੀਆਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ।-ਡਾ.ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇਗੀ

ਹਰਬਲ ਬੀੜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲਾਭ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ੀਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੁਵੇਦਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਹਰਬਲ ਬੀੜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਰਬਲ ਸਮੋਕਿੰਗ ਸਟਿੱਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮਕੁਮਾਰ

ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਰਬਲ ਸਮੋਕਿੰਗ ਸਟਿੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ

ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਬਲ ਸਮੋਕਿੰਗ ਸਟਿੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ?

ਰਿਸ਼ੀਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਸਾਹ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਭਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰਬਲ ਬੀੜੀ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰਬਲ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੋਕਿੰਗ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

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