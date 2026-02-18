ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ? ਵੱਧ ਉਮਰ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣਾ !

ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ? ਵੱਧ ਉਮਰ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣਾ !
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ?
Published : February 18, 2026 at 1:08 PM IST
RIGHT AGE TO GET PREGNANT: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨੰਦਿਤਾ ਪਾਲਸ਼ੇਤਕਰ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨੰਦਿਤਾ ਪਾਲਸ਼ੇਤਕਰ
ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
2002 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਉਮਰ 30.5 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਐੱਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2016 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਤੇ 30 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮੈਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਔਬਸਟੇਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟਸ ਵੱਲੋਂ 2008 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨੰਦਿਤਾ ਪਾਲਸ਼ੇਤਕਰ
40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਉਮਰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ?
ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਅੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 25,000 ਅੰਡੇ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 51 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 1,000 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਖਜੂਰ, ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਦਾਖਾਂ: ਖਜੂਰ, ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਦਾਖਾਂ ਆਇਰਨ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 2-3 ਭਿੱਜੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ, 2 ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਾਖਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਔਲ਼ਾ, ਚੁਕੰਦਰ ਅਤੇ ਗਾਜਰ: ਚੁਕੰਦਰ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਔਲ਼ਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਾਰੀਅਲ: ਨਾਰੀਅਲ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਅਨਾਰ: ਅਨਾਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਫਾਈਬਰ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਅਨੀਮੀਆ ਲਈ ਅਨਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਹਰੀ ਮੂੰਗ: ਮੂੰਗੀ ਵਿੱਚ ਫੋਲੇਟ, ਆਇਰਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸਪ੍ਰਾਊਟ ਕੱਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਖਾਓ।
- ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ: ਛੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 22% ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਛੋਲੇ: ਛੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
- ਬਦਾਮ: ਬਦਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਇਰਨ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
