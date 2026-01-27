ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ?

ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ?
ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਭਿਜੀਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ...
Published : January 27, 2026 at 1:16 PM IST
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉੜੀਆ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਭਿਜੀਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦਾ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਏਮਜ਼ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਏਮਜ਼ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਭਿਜੀਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਟਜੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, "54 ਸਾਲਾ ਅਭਿਜੀਤ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ।"
ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਗਰ ਬਿਮਾਰੀ (CLD) ਕੀ ਹੈ?
ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਗਰ ਬਿਮਾਰੀ (CLD) ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਗਰ ਬਿਮਾਰੀ (CLD) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਸਿਸ, ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼, ਲਾਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (CLD) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹਨ?
ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹਲਕੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। CLD ਦੇ ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਪੜਾਅ 1: ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰ (ਸਟੀਟੋਸਿਸ): ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਿਗਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੜਾਅ 2: ਸੋਜਸ਼ (ਗੈਰ-ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੀਟੋਹੈਪੇਟਾਈਟਸ): ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੜਾਅ 3: ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਜਸ਼ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਗਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰੋਸਿਸ- ਇਸ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੋਸਿਸ ਜਿਗਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਗਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ- ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਸਿਸ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਗਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਲੀਆ, ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (CLD) ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ (ਪੀਲੀਆ)
- ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ
- ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
- ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
- ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਘਟਣਾ
- ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਟੱਟੀ
- ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਖੁਜਲੀ
- ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
ਗੰਭੀਰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (CLD) ਦੇ ਕਾਰਨ
ਗੰਭੀਰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕਾਂ, ਲਾਗਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਐਲਡੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਿਗਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
- ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਜਾਂ ਸੀ ਦੀ ਲਾਗ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ NAFLD ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
- ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹੀਮੋਕ੍ਰੋਮੇਟੋਸਿਸ ਅਤੇ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ
- ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ CLD ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ
- ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
- ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ
- ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਲੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CLD ਲਈ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-