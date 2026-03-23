ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 23, 2026 at 10:30 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਫੋਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਤਿਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ- ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਆਤਿਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਤਿਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਜਲਦੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
"ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਸ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" -ਡਾ. ਆਤਿਨ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਪੀ ਵਧਣਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਵ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ
"ਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰੇ।" -ਡਾ. ਆਤਿਨ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ
ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਸਲਾਦ ਆਦਿ ਜਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਸਹਿਤ ਲਈ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
"ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ (ਲੂਣ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਡ ਫੂਡ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਆਦਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।" -ਡਾ. ਆਤਿਨ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ
ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਡਾਕਟਰ ਆਤਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਆਦਾ ਨਮਕ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਅੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ (ਘੱਟ ਨਮਕ/ਚੀਨੀ), ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਮਿੰਟ ਕਸਰਤ, ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।